Saturday, January 14, 2017
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Новорічно-різдвяний фестиваль триває!

Деталі
січня 14, 2017

14 січня, у суботу, заходи ІІ обласного Новорічно-різдвяного фестивалю будуть проходити з 12 до 19 години. З 12.00 - концертні програми творчих колективів з районів області, з 14.00 – розважальна програма „Свято Старого Нового року”, з 15 години – підлітково-молодіжне лялькове шоу. З 16.00 почнуться різдвяні концерти, театралізовані постановки, о 17.00 – мюзикл „Знала б ти колись”, різдвяна хода, хороводи.
15 січня, у неділю ІІ обласний Новорічно-різдвяний фестиваль запрошує на заходи з 11 до 19.00 години. З 11.00 - концертні програми творчих колективів з районів області, о 14.00 - молодіжна танцювальна постановка. З 15.00 - концерт гурту „Gospel people”. О 16.00 - театралізована постановка „Старий чоботар”. З 17.00 - співи, хороводи, о 18.00 - молитва.
Свято триватиме до 19 січня. Цього дня, під час святкування Водохреща, на площі Фестивальний, біля хреста (зі сторони трамвайної лінії) традиційно пройде освячення води.

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