Tuesday, January 17, 2017
    .
    • .

Починається новий набір в "Школу молодого журналіста"!

Деталі
січня 17, 2017

Запорізька обласна організація Національної Спілки журналістів України проводить черговий набір в "Школу молодого журналіста".
На заняття запрошуються старшокласники, які хочуть стати журналістами. "Школа профорієнтації молодого журналіста" - це тримісячний практичний курс від провідних журналістів і керівників засобів масової інформації Запорізької області.
Заняття почнуться в лютому 2017 року. Програма курсу охоплює основні напрями роботи редакцій газет, теле- і радіокомпаній і включає майстер-класи від провідних журналістів, зустрічі з керівниками ЗМІ, тренінги, екскурсії на телеканали і редакції газет.
За підсумками курсів видається сертифікат про закінчення і відповідні рекомендації.
"Школа молодого журналіста" знаходиться в прес-центрі "Журналіст" Будинку друку (2-ий поверх), пр. Соборний, зуп. тр-ту - пл. Пушкіна
Попередній запис за телефонами: 067-281-07-93, 066-809-29-97, 093-380-05-32.

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large49

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 