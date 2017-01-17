Починається новий набір в "Школу молодого журналіста"!

Деталі січня 17, 2017

Запорізька обласна організація Національної Спілки журналістів України проводить черговий набір в "Школу молодого журналіста".

На заняття запрошуються старшокласники, які хочуть стати журналістами. "Школа профорієнтації молодого журналіста" - це тримісячний практичний курс від провідних журналістів і керівників засобів масової інформації Запорізької області.

Заняття почнуться в лютому 2017 року. Програма курсу охоплює основні напрями роботи редакцій газет, теле- і радіокомпаній і включає майстер-класи від провідних журналістів, зустрічі з керівниками ЗМІ, тренінги, екскурсії на телеканали і редакції газет.

За підсумками курсів видається сертифікат про закінчення і відповідні рекомендації.

"Школа молодого журналіста" знаходиться в прес-центрі "Журналіст" Будинку друку (2-ий поверх), пр. Соборний, зуп. тр-ту - пл. Пушкіна

Попередній запис за телефонами: 067-281-07-93, 066-809-29-97, 093-380-05-32.