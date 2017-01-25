На Форумі у Запоріжжі ВПО та приймаюча громада обговорять проблеми працевлаштування

Деталі січня 25, 2017

16 лютого 2017 року у виставковому центрі «Козак-Палац» вперше відбудеться міжрегіональний форум «Діалог між внутрішньо переміщеними особами та приймаючою громадою щодо працевлаштування ВПО в Запоріжжі».

Захід ініційований Запорізькою торгово-промисловою палатою за сприяння Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та за фінансової підтримки Посольства Швейцарії в Україні, за підтримки Департаменту соціального захисту населення Запорізької облдержадміністрації.

Форум покликаний стати ефективним інструментом щодо активізації діалогу між ВПО, приймаючою громадою та бізнес-спільнотою. Перш за все - у питаннях працевлаштування ВПО, професійної адаптації людей з обмеженими можливостями, трудової інтеграції та розвитку підприємництва.

До участі запрошуються представники влади, бізнесу, освіти, експерти з правових питань, міжнародні та громадські об’єднання, благодійні організації, які надають допомогу у самозайнятості ВПО та підтримку у створенні власного бізнесу, ЗМІ.

Зокрема, заплановані виступи та консультації від експертів Проекту ПРООН «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми ВПО в Україні», Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ, Проекту Партнерства для розвитку міст ПРОМІС, Відділення Польської Гуманітарної Акції в Україні, Запорізького обласного центру зайнятості, Товариства Червоного Хреста Запорізької області, Центру Зайнятості Вільних Людей.

На Форумі будуть представлені міжнародні фонди та громадські об’єднання, що працюють у Запоріжжі, Дніпрі, Харкові.

На сьогодні залишається гострою проблема безробіття внутрішньо переміщених осіб, є труднощі у реалізації підприємницьких ініціатив вимушених переселенців. В рамках Форуму будуть презентовані успішні бізнес-проекти внутрішньо переміщених осіб, власним досвідом поділяться переселенці, які створили бізнес за підтримки грантових конкурсів, темами обговорення стануть питання підприємницької активності серед ВПО, створення робочих місць та стимули для роботодавців.

Які економічні можливості допомоги постраждалим від конфлікту на Сході України? Як заснувати чи перемістити бізнес до іншого регіону? Як підвищити спроможність представників бізнесу, які надають підтримку внутрішньо переміщеним особам? – відповіді на ці та інші питання планується отримати під час діалогового Форуму.

Одночасно із дискусіями планується організація виставки досягнень – історій успіху переселенців, які успішно розпочали власну справу на новому місці, а також бізнес-проектів.

Найконструктивніші пропозиції, що будуть опрацьовані учасниками, планується оприлюднити у підсумковій Резолюції.

Організатори сподіваються, що реалізація цього проекту спільними зусиллями буде сприяти розширенню можливостей адаптації внутрішньо переміщених осіб в регіоні та стане поштовхом до нових бізнес-ініціатив!

Реєстрація учасників:

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