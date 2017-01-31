Tuesday, January 31, 2017
    .
    • .

Запоріжцям влаштують День закоханих

Деталі
січня 31, 2017

В суботу, 11 лютого, в запорізькому центральному парку відбудеться сімейне свято до Дня закоханих.
Протягом декількох годин і дорослих, і дітей обіцяють радувати сучасними хітами, дегустаціями, конкурсами з приємними призами. Також, за словами керівництва Дубового Гаю, цього дня працюватимуть атракціони, пройде невеликий ярмарок рукоділля.
- Цього дня усім буде тепло і цікаво, особливо тим, хто закоханий або шукає свою "другу половинку" - повідомляє менеджер парку - Олександр Кахай, - окрім широкої конкурсно-концертної програми, також буде виготовлення "валентинок", одноденний ЗАГС і море позитиву.
Початок заходу - 11 лютого, о 13:00, містечко атракціонів центрального парку "Дубовий Гай".
Вхід на захід - вільний!

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large50

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 