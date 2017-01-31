Запоріжцям влаштують День закоханих

Деталі січня 31, 2017

В суботу, 11 лютого, в запорізькому центральному парку відбудеться сімейне свято до Дня закоханих.

Протягом декількох годин і дорослих, і дітей обіцяють радувати сучасними хітами, дегустаціями, конкурсами з приємними призами. Також, за словами керівництва Дубового Гаю, цього дня працюватимуть атракціони, пройде невеликий ярмарок рукоділля.

- Цього дня усім буде тепло і цікаво, особливо тим, хто закоханий або шукає свою "другу половинку" - повідомляє менеджер парку - Олександр Кахай, - окрім широкої конкурсно-концертної програми, також буде виготовлення "валентинок", одноденний ЗАГС і море позитиву.

Початок заходу - 11 лютого, о 13:00, містечко атракціонів центрального парку "Дубовий Гай".

Вхід на захід - вільний!