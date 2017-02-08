Wednesday, February 08, 2017
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Конкурс для чоловіків "Батько року"

Деталі
лютого 08, 2017

Вперше  у Запорізькій області проведуть  конкурс для чоловіків "Батько року". Конкурс покликаний сприяти підвищенню ролі батька у вихованні та розвитку дитини, популяризації сімейних цінностей і відповідального батьківства, а також формування позитивної думки в суспільстві по гармонійному поєднанню статусів хорошого сім'янина і успішного чоловіка, який плідно працює в різних сферах.
У конкурсних змаганнях передбачені чимало номінацій. У конкурсі можуть брати участь чоловіки у віці від 18 років, які своєю діяльністю здійснюють значний внесок у розвиток держави, економіки, освіти, культури, спорту, є лідерами в різних галузях, впливають на громадське життя області.
Представлення учасників конкурсу будуть прийматися до 31 серпня цього року. Переможців визначатиме конкурсна комісія у вересні, а нагородження дипломами та цінними подарунками заплановано приурочити до Всенародного дня батька.

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