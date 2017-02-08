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Камерний оркестр маестро Ігоря Горського зазвучить в концертному залі європейського рівня

Деталі
лютого 08, 2017

Всіх шанувальників класичної камерної музики запрошуємо на звітний концерт студентського камерного оркестру «Концертіно», художній керівник і диригент Ігор Горський. Подія відбудеться у вівторок, 14 лютого, в оновленому, після капітального ремонту, великому концертному залі європейського рівня Запорізького музичного училища ім. П. Майбороди, пр. Маяковського, 22-А.


Початок о 17.30. Вхід вільний.
У програмі твори Жака Оффенбаха, Антоніо Вівальді, Альфреда Шнітке та інших відомих композиторів, а також видатного запорізького композитора Наталії Бойовий. У виконанні солістки Карини Кусой (гобой) з оркестром прозвучить музична п'єса Наталії Бойовий «Осінній пейзаж», а у виконанні Олени Кочерги (флейта) - «Веснянка».

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