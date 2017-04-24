Monday, April 24, 2017
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У Запроіжжі відбудеться форум у рамках святкування 500-річчя Європейської християнської Реформації в Україні

Деталі
квітня 24, 2017

6 травня 2017 року в готелі Інтурист відбудеться подія, яка об'єднає кваліфікованих експертів ключових сфер суспільства. Зокрема йдеться про такі галузі як:


сім'я і шлюб,медіа та комунікація, економіка і підприємництво, культура та мистецтво, громадянська активність, політика і влада, освіта та інновації. Результатом такого діалогу повинно стати напрацювання і реалізація стратегії кращих перетворень в Україні на основі християнських цінностей.

 


Запрошуємо всіх охочих стати учасниками Форуму "Рік Реформації: Запоріжжя"!


Тему про ефективну комунікацію в секулярному суспільстві буде розкривати Руслан Кухарчук,
президент Асоціації "Новомедіа". Дізнатися більше про спікерів та теми, а також зареєструватися учасниками можна на сайті:http://vsirazom.ua/forum.

Для медіа партнерів реєстрація повністю безкоштовна!

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