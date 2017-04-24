У Запроіжжі відбудеться форум у рамках святкування 500-річчя Європейської християнської Реформації в Україні

Деталі квітня 24, 2017

6 травня 2017 року в готелі Інтурист відбудеться подія, яка об'єднає кваліфікованих експертів ключових сфер суспільства. Зокрема йдеться про такі галузі як:



сім'я і шлюб,медіа та комунікація, економіка і підприємництво, культура та мистецтво, громадянська активність, політика і влада, освіта та інновації. Результатом такого діалогу повинно стати напрацювання і реалізація стратегії кращих перетворень в Україні на основі християнських цінностей.



Запрошуємо всіх охочих стати учасниками Форуму "Рік Реформації: Запоріжжя"!



Тему про ефективну комунікацію в секулярному суспільстві буде розкривати Руслан Кухарчук,

президент Асоціації "Новомедіа". Дізнатися більше про спікерів та теми, а також зареєструватися учасниками можна на сайті:http://vsirazom.ua/forum.

Для медіа партнерів реєстрація повністю безкоштовна!