В неділю у Запоріжжі звучатиме джаз

Деталі квітня 26, 2017

30 квітня з 16:00 до 19:30 на площі Маяковського відбудеться концерт International Jazz Day, присвячений Міжнародному Дню джазу.

Організатори заходу - управління культури департаменту культури і туризму Запорізької міської ради та міський джаз-клуб.



Міжнародний день джазу був заснований ЮНЕСКО у 2012 році, для підвищення інформованості міжнародної громадськості про джаз, як про силу, яка сприяє миру, єдності, діалогу і розширенню контактів між людьми.



Запоріжжя - перше місто в Україні, яке приєдналося до святкування Міжнародного дня джазу. Це сталося ще у 2013 році. Саме тоді виникла традиція проведення джазових концертів просто неба на пл. Маяковського.



Цього року для любителів джазової музики на площі прозвучать найвідоміші й найпопулярніші джазові композиції у виконанні:

- естрадно-духового оркестру муніципального театру танцю (рук. В. Авдієвский);

- джаз-бенда "PreZZident" (рук. В. Гітін) і спеціального гостя - Івана Кулижникова (саксофон) (м. Суми);

- джаз-групи "Ретро" (рук. А. Кононенко);

- дитячого естрадного ансамблю (рук. Е.Куриленко) Запорізької дитячої музичної школи № 2.