Thursday, June 29, 2017
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Зустріч із заступником керівника української служби Голосу Америки Зореславом Байдюком

Деталі
червня 29, 2017

Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека 29 червня о 17.00 у бібліотечному центрі «Вікно в Америку» (3-й поверх) проводить зустріч із заступником керівника української служби

Голосу Америки Зореславом Байдюком.
Зореслав розповідатиме про принципи роботи Голосу Америки у час соціальних медіа та FAKE NEWS, представить спільний проект Голосу Америки та державного департаменту США «Вікно в Америку – Відверто про Америку». Крім цього він презентує серію відео з крихітних містечок та поселень вздовж річки Міссісіпі - “Off the highway” - “Американська глибинка”.

 

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