Thursday, August 03, 2017
    .
    • .

ВСЕУКРАЇНСЬКА презентація додатка "Helper Україна"

Деталі
серпня 03, 2017

Для усіх небайдужих громадян Запоріжжя 15 серпня о 18:30 відбудеться відбудеться ВСЕУКРАЇНСЬКА презентація першого у своєму роді додатка "Helper Україна".

За допомогою додатка кожен житель Запорізького краю, а незабаром і усієї України зможе звернути увагу комунальних служб, влади і відповідальних осіб до своєї проблеми.

 

За допомогою громадської організації "Helper Запоріжжя" можна:
emoji - 128073 Заявити про проблему привселюдно
emoji - 128073 Проконтролювати її рішення. Використовуючи мобільний додаток "Helper Україна" і його функціонал, досить лише зафіксувати порушення, проблему, або надзвичайну подію, заповнити коротку форму і відправити заявку на розгляд! Активісти організації спираючись на рівень пріоритету звернення впливатимуть на ситуацію, підготують офіційне звернення до відповідальної особи, простежать щоб реакція не змусила себе довго чекати. У свою чергу, людина який звернувся, отримає електронне повідомлення про прийняття його звернення в роботу.

Стати одним з перших володарів додатка і дізнатися більше про механізм його роботи ВИ можете на презентації. Це реальна можливість звернути увагу влади на Вашу проблему!

СПІКЕР: Данило Щербаков
ВХІД ВІЛЬНИЙ! Але за реєстрацією!
Реєстрація за посиланням: ......

emoji - 128197 КОЛИ: 15 серпня, 18:30
emoji - 128205 ДЕ: вул. Гагаріна 3, Edison space coworking
emoji - 9742 099 363 61 72, 066 474 36

Україна
м. Запоріжжя
Громадська Організація
"Helper Запоріжжя"
+38 (061) 707-51-27

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large75

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

kot

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 