Читайте у газеті "Запорізька правда" від 10.08.2017

Деталі серпня 09, 2017

Шановні друзі! У четвер, 10 серпня, виходить у світ свіжий випуск газети «Запорізька правда». Творчий колектив редакції підготував для вас чимало цікавих і корисних

матеріалів.

Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.

Традиційно тільки у нашій газеті в рубриці «Справи небайдужих» ви дізнаєтесь про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окрилюють.

Ми прагнемо спонукати вас до мислення, щоб ви, відкриваючи для себе сторінки правди в історії України, ставали свідомими громадянами. Тож у нинішньому випуску читайте

про страшні події часів Голодомору, але під новим- незвичним кутом зору. Зокрема, хочемо, щоб ви наочно побачили, якими є психологічні наслідки Голодомору у повсякденному житті українців.



Подружжя науковців та психотерапевтів - Віталій Климчук та Вікторія Горбунова вже понад 10 років займаються індивідуальною психотерапією та дослідженнями у сфері психології. Вони ведуть спеціалізований курс «Майстерня подружніх стосунків» в Українському Католицькому Університеті. Нещодавно вони завершили психологічне дослідження «Голодомор 33: Розбити тишу», в якому вивчали психологічні наслідки трансгенераційної травми поколінь на прикладі Голодомору. З’ясувалося, що звички і переконання, які колись були симптомами посттравматичного розладу, механізмами психологічного захисту та стратегіями вижити в умовах тоталітарного режиму – сьогодні мають відлуння у повсякденному житті українців і подекуди знижують його якість. Як проявляється травма поколінь у повсякденному житті українців? Чому ми досі загодовуємо своїх дітей і пов’язуємо худорлявість з хворобою, а ще хочемо шукати кращої долі за кордоном?

Про це читайте у свіжому випуску газети «Запорізька правда».

Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям ужиткової інформації. Зокрема,



Літо триває. Спека б’є всі рекорди. А щасливчики готуються до відпустки. Щоб повноцінно відпочити і набратися сил на новий трудовий рік, виявляється, не обов’язково виїжджати далеко за межі нашої області. Запоріжжя курортне пропонує чудові варіанти на всі смаки. Деталі – у черговому випуску «Запорізької правди».

Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікаві завдання для любителів шахів, фотоконкурс, а також місячний календар, гороскоп, кросворд, прогноз погоди, тижневу програму телебачення із супутниковими каналами та ще багато іншої корисної інформації.

Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.

Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо в редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09(понеділок -середа) , або 061-787-54-21 у робочий час.