Увага! Безоплатна правова допомога у Вільнянському районі!

Деталі серпня 15, 2017

23 серпня 2017 року в приміщенні Михайлівської сільської ради за адресою: Запорізька обл., Вільнянський район, с. Михайлівка, вул. Слободчикова, буд. 17 працюватиме

мобільна точка доступу до безоплатної правової допомоги.

Керівники відділу «Вільнянське бюро правової допомоги» Першого запорізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області нададуть безоплатну правову допомогу населенню з питань захисту прав власності громадян України на землю.