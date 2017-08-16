Wednesday, August 16, 2017
    .
    • .

Акція «Запоріжжя без амброзії»

Деталі
серпня 16, 2017

16 серпня 2017 року о 13:00, перед входом  у міську раду відбудеться акція «Запоріжжя без амброзії».


Всередині серпня більш ніж у 100 000 запоріжців загострюються алергічні реакції у наслідок цвітіння амброзії. У той час в місті діє програма по боротьбі з амброзією, на яку виділено з державного бюджету чимало коштів. Результат цієї боротьби не є задовільним, оскільки заходи проводять, але контроль за їх виконання, з боку міської влади, практично відсутній. Тим часом по усьому місту, особливо в районні будівництва нових мостів рясно квітує алергенна рослина.
Мета акції –звернути увагу міської влади на присутність амброзії  в місті та неналежне виконання робіт по боротьбі з нею. Вказати на нераціональність використання бюджетних коштів.
Вимагаємо:
-ліквідації амброзії в районі будівництва мостів, і тих місцях де ви бачите великі зарослі, котрі не ліквідуються;
- виконання рішення про території без амброзії;
-внесення в програму боротьби з амброзією методу виривання з коренем як одного з основних;
- вилучення з умов тендерів на знищення амброзії обов'язковості використовувати хімію; Хай виконавці самі визначають де вигідніше хімію використовувати, а де виривання.
Підписуємо звернення:
-до президента і уряду про прийняття дієвої державної програми ліквідації амброзії в Україні;
-до мера: КОЛИ В НАС НЕ БУДЕ АМБРОЗІЇ і бажано з проміжними результатами по роках;
Будем роздавати інструкції про то як її знищувати, куди звернутись щоб покосили, як вона виглядає, як її знищити.
За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном  (067) 880-56-18 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large77

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

kot

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 