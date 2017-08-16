День Незалежності Запорізька область відзначить військовою ходою та святковим концертом

Деталі серпня 16, 2017

Запорізька область готується до урочистого відзначення 26-ї річниці Дня Незалежності України. З цього приводу відбувся брифінг заступника голови облдержадміністрації

Едуарда Гугніна та директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації Владислава Мороко.

Як зазначив Едуард Гугнін, відзначення цього урочистого державного свята триватиме кілька днів.

Так, 22 серпня о 12.00. в Академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім. В. Г.Магара відбудеться урочистий захід з нагоди Дня Незалежності, під час якого видатні запоріжці отримають державні нагороди. У цей день також відбудеться театралізований концерт за участю артистів театру ім. В.Г.Магара «Україна - є, Україна - буде!». Окрім цього, у фойє ІІ поверху театру буде працювати тематична виставка, присвячена 26-й річниці Незалежності України.

23 серпня відзначається День прапора. У цей день вже традиційно жовто-блакитний стяг буде урочисто піднято на найвищій точці славетного острова Хортиця. Окрім представників влади участь у заході приймуть діти загиблих учасників АТО та видатні бійці, які на сьогодні відстоюють незалежність держави та творять сучасну історію.

Безпосередньо на День Незалежності, 24 серпня, урочисте святкування відбудеться у декілька етапів. «Родзинкою» свята та центральним заходом стане хода військових. Центральним проспектом Запоріжжя з 10.00 до 11.00 ранку крокуватимуть кілька сот військовослужбовців Збройних Сил України, Національної гвардії та співробітників правоохоронних органів. Також цьогоріч потужною колоною пройде військова техніка, серед якої новітні БТР та БРДМ, броньовані автомобілі «Спартан» та «Когуар», гармати і зенітні установки. Завершиться парад на Майдані Героїв, де просто неба буде працювати виставка військової техніки та озброєння.

Також заплановано привітання керівників області та міста зі святом, нагородження волонтерів, плац-концерт військових духових оркестрів військових частин 3029 та 3033, концертна програма академічного симфонічного оркестру Запорізької обласної філармонії та народних колективів.

О 14.00 у кінотеатрі Маяковського відбудеться показ гостросюжетного історичного кінофільму «Червоний». Цього ж дня відбудеться загальнонаціональна прем’єра фільму в усіх куточках країни. Стрічку знято за мотивами роману Андрія Кокотюхи «Червоний», режисер-постановник Заза Буадзе. Роман «Червоний» відзначено конкурсом «Коронація слова» як кращий історичний роман.

Продовжиться святкова програма вже ввечері. Так, на площі Фестивальній о 18.00 розпочинається святкова програма, під час якої запоріжці можуть побачити виступи запорізьких колективів, а також переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів, учасників телевізійних програм «X-Фактор», «Україна має талант», «Голос країни».

З 20.00 для гостей свята виступатимуть зірки всеукраїнського масштабу – запорізька співачка Alyosha та гурт «ТІК».

Завершиться концертна програма близько 22.00.

- На запоріжців та гостей міста чекає цікава та насичена святкова програма, яка буде до вподоби як дітям, так і дорослим. Наразі обласна державна адміністрація спільно з органами місцевого самоврядування, військовими та громадськістю продовжує активну підготовку до Дня Незалежності України, - підбив підсумки посадовець.



Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації