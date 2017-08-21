Monday, August 21, 2017
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Увага, пряма телефонна лінія

Деталі
серпня 21, 2017

22 серпня 2017 року, у вівторок, відбудеться пряма телефонна лінія, яку проводить  начальник Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області Геннадій Владиславович

Ващенко.
Громадяни можуть отримати роз’яснення відносно компетенції і повноважень Держаудитслужби, а також повідомити про можливі порушення діючого законодавства при витрачанні бюджетних коштів, використанні державного чи комунального майна на підприємствах, організаціях і закладах регіону.
За телефоном (061) 279-60-04 з 10-ої до 11-ої години на прямому зв’язку з громадянами буде спілкуватися начальник Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області Геннадій Владиславович Ващенко та відповідати на ваші запитання. Чекаємо на ваші дзвінки.

 

Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в  Запорізькій області

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