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Читайте у газеті "Запорізька правда" за 24.08.2017р.

Деталі
серпня 22, 2017

Шановні друзі! У четвер, 24 серпня, виходить у світ свіжий випуск газети «Запорізька правда», присвячений 26-ій річниці  Незалежності України. Творчий колектив редакції  підготував для

вас чимало цікавих і корисних  матеріалів.
Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та  подій, що мають місце або  відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та  могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими,  були підготовлені  до зустрічі  із  всілякими явищами  у повному їх розмаїтті.
Зокрема, у свіжому випуску «Запорізької правди»  ви  дізнаєтесь, що українська молодь реально є рушієм позитивних соціальних змін у нашому суспільстві. Від Революції на граніті до Євромайдану молодіжні рухи не раз ставали основою українських протестів. Зокрема, студентська революція на граніті на багато років залишалася  зразком громадянської активності української молоді. І Євромайдан підтвердив   високу політичну ефективність  вітчизняного студентства. На жаль, українські молодіжні рухи  не діставали прямі вигоди від цих  перемог.  У випуску, присвяченому річниці Незалежності України, «Запорізька правда»  спробувала розібратись, у чому сила і слабкість українських молодіжних рухів.

 

Ми прагнемо спонукати вас до мислення, щоб ви,  відкриваючи для себе сторінки правди в  історії України, ставали свідомими громадянами.   У нинішньому випуску ми звертаємося до не далеких за часом  подій Євромайдану.  
Злочини, вчинені  тодішньою владою на Євромайдані, нині, не пройшло і три роки,  все ж викриваються у судах. А ті, хто їх вчиняв, отримують заслужені вироки. Не виключенням є і Запоріжжя. У нашому обласному центрі триває судове розслідування справи генерала Серби, тодішнього керівника обласного главку міліції,  якого  звинувачено у розгоні місцевого Майдану.  За що саме його судять і чи буде він  покараний? Про це читайте  у матеріалі  відомої запорізької журналістки  і громадського діяча Людмили Віслоух на шпальтах «Запорізької правди».


 Традиційно  тільки у нашій газеті  в рубриці «Справи небайдужих»  ви дізнаєтесь про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окрилюють.
Також не забуваємо порадувати, а  деколи і здивувати вас розмаїттям  сенсацій.
У нинішньому випуску читайте про  козацьке весілля з байкерами. У шароварах і на мотоциклах  весільний кортеж прослідував головною магістраллю Запоріжжя - проспектом  Соборним, викликаючи захоплення у всіх, кого зустрів на своєму шляху. Хто поєднав свої долі? Про це  читайте розповідь у «Запорізькій правді».
Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва,  цікавий кросворд, фотоконкурс,  а також місячний календар, гороскоп, прогноз погоди,  тижневу програму  телебачення із супутниковими каналами та ще багато іншої корисної інформації.

Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату  у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09(понеділок -середа) , або  061-787-54-21(робочі дні)  у робочий час.

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