Увага! Безоплатна правова допомога у Більмацькому районі!

Деталі серпня 23, 2017

30 серпня 2017 року з 12-00 до 14-00, в приміщенні відділу «Більмацьке бюро правової допомоги» Бердянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою: Запорізька обл.,смт. Більмак, вул. Запорізька, буд. 28-а працюватиме мобільна точка доступу до безоплатної правової допомоги.

Керівники відділу «Більмацьке бюро правової допомоги», Першого запорізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області нададуть безоплатну правову допомогу населенню з питань захисту прав власності громадян України на землю.