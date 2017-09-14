Thursday, September 14, 2017
    .
    • .

Укрпошта подовжить робочий час

Деталі
вересня 14, 2017

В «Укрпошті» ухвалили  рішення для зручності клієнтів перейти на подовжений робочий графік з 2 жовтня 2017 по 9 січня 2018. Крім того, на цей період поштові відділення відмовляться

від обідньої перерви. Повідомляється, що таке рішення обґрунтоване підвищеним попитом на послуги пошти в осінньо-зимовий період.У Запоріжжі і інших містах в відділеннях на 3 і більше вікон графік роботи буде таким: понеділок - п'ятниця - з 08:00 до 20:00, субота - з 10:00 до 17:00, неділя - вихідний.У цих відділеннях з понеділка по п'ятницю з 08:00 до 09:00 і після 18:00 до завершення робочого дня завжди будуть одночасно працювати мінімум 2 операційних вікна, звернувшись до яких, клієнт зможе скористатися всім спектром послуг.Міські відділення з одним операційним вікном працюватимуть в звичайному режимі, інші - за мінімальними графіком: з понеділка по п'ятницю з 08:00 до 16:00 і у вихідні - в суботу і неділю.

 

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large81

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

kot

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 