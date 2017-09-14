Thursday, September 14, 2017
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Батько року

Деталі
вересня 14, 2017

Підбито підсумки обласного конкурсу «Батько року», який нині вперше проводився в Запорізькій області. У ньому взяли участь 133 чоловіки, які подали заявки в 17 номінаціях.

Конкурс, приурочений до Всенародного дня батька, проводився з метою підвищення ролі батька у вихованні та розвитку дитини, популяризації сімейних цінностей. Його учасниками стали чоловіки, які своєю діяльністю здійснюють значний внесок у розвиток держави, економіки, освіти, культури, спорту, є лідерами в різних галузях, впливають на громадське життя області. Найбільше  учасників в номінації «Батько - працівник освіти і науки» - 20 чоловіків, в ТОП-3 також номінації «Батько - військовослужбовець, працівник ЗСУ» і «Батько - керівник підприємства» - по 13 учасників. У конкурсі є й інші номінації. Нагородження переможців відбудеться в суботу, 16 вересня, в ЦПКіВ «Дубовий гай», початок о 14.00.

 

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