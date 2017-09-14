Увага! Безоплатна правова допомога у Запорізькому районі!

Деталі вересня 14, 2017

22 вересня 2017 року з 12-00 до 14-00, в приміщенні Кушугумської селищної ради за адресою: Запорізька обл.,смт. Кушугум, вул. Тельмана, буд.23 працюватиме мобільна точка доступу

до безоплатної правової допомоги.

Керівники Першого запорізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області нададуть безоплатну правову допомогу населенню з питань захисту прав власності громадян України на землю.