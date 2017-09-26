Читайте у газеті "Запорізька правда" за 28.09.2017р.

Деталі вересня 26, 2017



Шановні друзі! У четвер, 28 вересня, виходить у світ свіжий випуск газети «Запорізька правда»,

присвячений Дню працівників машинобудівної галузі України. За щасливим збігом обставин це свято співпало з видатним ювілеєм провідного підприємтсва галузі – Запорізького трансформаторного заводу. Про його історію і сьогодення читайте на шпальтах нашої газети.

Творчий колектив редакції підготував для вас чимало й інших цікавих і корисних матеріалів.

Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.

Зокрема, у свіжому випуску «Запорізької правди» ви дізнаєтесь, як в рамках підготовки до святкування 100-річчя газети «Запорізька правда» повноважний представник-спецкор газети, голова Запорізької обласної організації Національної спілки журналістів України Наталя Кузьменко побувала у Піднебесній з відповідальною місією – налагодити творчі зв’язки редакції з колективом державного щомісячного журналу «Китай». Про пригоди мандрівниці за Великою стіною, а також про перспективи співпраці цих двох унікальних видань читайте на сторінках «Запорізької правди».

Ми прагнемо спонукати вас до мислення, щоб ви, відкриваючи для себе сторінки правди в історії України, ставали свідомими громадянами.

У нинішньому випуску читайте про німецьку колонію Нойкрон, яка колись квітла на землях нинішнього села Новосолоне Новомиколаївського району. Сьогодні про це поселення ніхто й не згадує, бо сторінки його розвитку були вирвані з нашої історії, а свідки - знищені. Але відважна 82-річна пані Адель Вагнер з Канади, що народилась у Нойкроні, здійснила небезпечний вояж через океан, щоб відродити пам'ять про тих людей, які жили і працювали на запорізькій землі, збагачували її культуру і мали б залишити свій слід в історії. «Запорізька правда» супроводжувала пані Адель у її пошуках і поділиться унікальними знахідками із своїми читачами.

Традиційно тільки у нашій газеті в рубриці «Справи небайдужих» ви дізнаєтесь про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окрилюють.

Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій. Нині мова піде про унікальних артистів, які радують нас кумедними витівками і дивують карколомними трюками на циркових виставах. Журналіст нашої газети Віталіна Московцева побувала за лаштунками арени і на шпальтах видання поділиться їх особливими таїнами.

А окрім того, подаємо й іншу корисну ужиткову інформацію. Нині розкажемо про те, як подарувати знедоленій дитині, волею долі залишеній без батьківської опіки, нову щасливу родину.



Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд, фотоконкурс, а також місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, тижневу програму телебачення із супутниковими каналами та ще багато іншої корисної інформації.

Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.

Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.