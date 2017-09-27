Увага! Безоплатна правова допомога у Бердянському районі!

Деталі вересня 27, 2017

04 жовтня 2017 року з 12-00 до 14-00, в приміщенні Осіпенківської територіальної громади за адресою: Запорізька обл., Бердянський район, с.Осипенко, вул. Маріупольське

шоссе, буд.23 працюватиме мобільна точка доступу до безоплатної правової допомоги.

Керівники Бердянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області нададуть безоплатну правову допомогу населенню з питань захисту прав власності громадян України на землю.