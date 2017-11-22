Wednesday, November 22, 2017
    .
    • .

Читайте у газеті "Запорізька правда" за 23.11.2017р.

Деталі
листопада 22, 2017

Шановні друзі! У четвер, 23 листопада, виходить

у світ свіжий випуск  «Запорізької правди», присвячений  надважливим для  укріплення  розвитку сучасного українського громадянського суспільства темам – Революції Гідності і Голодомору.
Творчий колектив редакції  підготував для вас чимало цікавих і корисних  матеріалів.
Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та  подій, що мають місце або  відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та  могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими,  були підготовлені  до зустрічі  із  всілякими явищами  у повному їх розмаїтті.

 

Ми прагнемо спонукати вас до мислення, щоб ви,  відкриваючи для себе сторінки правди в  історії України, ставали свідомими громадянами.
Оглядаючись на події  нещодавньої історії-  відзначаючи цими листопадовими  днями  четверту  річницю початку Майдану, який з середини грудня 2013 року фактично переформатувася з руху за право бути в Європі в Революцію Гідності, ми пропонуємо вам разом із Андрієм Кокотюхою,  відомим журналістом, письменником, сценаристом, членом Спілки кінематографістів України, дослідити ментальні перетворення, що відбулися з людьми. І з’ясувати, чому розчарування наслідками Революції Гідності дорівнює втраті гідності.
Також звертаємо вашу увагу і на події майже 100-річної давнини, які, втім, через свої страшні для українського народу і всього людства  наслідки не мають строку давності і не можуть бути поховані в аналах історії. Йдеться про Голодомор. А конкретніше – про Голодомор у Запорізькій області в 20-х роках минулого століття. Пропонуємо разом із нами перегорнути сторінки нашої ж газети тих років і з її шпальт дізнатися про трагедію, яку спричинив злочинний більшовистський режим.

Крім того, тільки у нашій газеті  в рубриці «Справи небайдужих»  ви дізнаєтесь про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окриляють.
Також не забуваємо порадувати, а  деколи і здивувати вас розмаїттям  сенсацій.  Зокрема, розкажемо як  польський художник Валдемар Рудік  за допомогою нескладних матеріалів: картону, мотузок, стрейч–плівки, звичайних дощечок, агроволокна та фарби навчав  у Львові юних митців - вихованці Малобілозерської спеціалізованої естетичної школи-інтернату II-III ступенів «Дивосвіт»,відтворювати свої ідеї, погляди, емоції у надзвичайних витворах мистецтва.  
А окрім того, подаємо й іншу  корисну ужиткову інформацію.  Так в рубриці «Освіта» читайте про перші наслідки реформування галузі, про інновації  у ЗНО, цікавинки з життя навчальних закладів області.
Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва,  цікавий кросворд, фотоконкурс,  а також місячний календар, гороскоп, прогноз погоди,  тижневу програму  телебачення із супутниковими каналами та ще багато іншої корисної інформації.
Для тих, хто уважно слідкує за нашими публікаціями,  у рубриці «Резонанс» розкажемо, чому Віктор Маслій, начальник Служби у справах дітей  Більмацької райдержадміністрації,обурився на нашу газету за публікацію у випуску газети  від 24 жовтня поточного року  статті  «Коли служба у справах дітей не має рацію». Нагадаємо, в статті йшлося про конфлікт між службою та багатодітною матір’ю Оленою Синіциною з Більмака, який був вирішений на користь жінки вже у судовому порядку. Втім,  історія судом не закінчилася. Що ж на справді було в ситуації  з громадянкою Синіциною Оленою Валеріївною та її чотирма малолітніми дітьми?  Про це читайте у свіжому випуску газети.


Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату  у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або  061-787-54-21(робочі дні)  у робочий час.

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large97

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 



 

С наступающим 2017 03 12 01

kot

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

Создание сайтов DNL-студия
©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info 

 