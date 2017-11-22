Читайте у газеті "Запорізька правда" за 23.11.2017р.

Деталі листопада 22, 2017

Шановні друзі! У четвер, 23 листопада, виходить

у світ свіжий випуск «Запорізької правди», присвячений надважливим для укріплення розвитку сучасного українського громадянського суспільства темам – Революції Гідності і Голодомору.

Творчий колектив редакції підготував для вас чимало цікавих і корисних матеріалів.

Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.

Ми прагнемо спонукати вас до мислення, щоб ви, відкриваючи для себе сторінки правди в історії України, ставали свідомими громадянами.

Оглядаючись на події нещодавньої історії- відзначаючи цими листопадовими днями четверту річницю початку Майдану, який з середини грудня 2013 року фактично переформатувася з руху за право бути в Європі в Революцію Гідності, ми пропонуємо вам разом із Андрієм Кокотюхою, відомим журналістом, письменником, сценаристом, членом Спілки кінематографістів України, дослідити ментальні перетворення, що відбулися з людьми. І з’ясувати, чому розчарування наслідками Революції Гідності дорівнює втраті гідності.

Також звертаємо вашу увагу і на події майже 100-річної давнини, які, втім, через свої страшні для українського народу і всього людства наслідки не мають строку давності і не можуть бути поховані в аналах історії. Йдеться про Голодомор. А конкретніше – про Голодомор у Запорізькій області в 20-х роках минулого століття. Пропонуємо разом із нами перегорнути сторінки нашої ж газети тих років і з її шпальт дізнатися про трагедію, яку спричинив злочинний більшовистський режим.

Крім того, тільки у нашій газеті в рубриці «Справи небайдужих» ви дізнаєтесь про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окриляють.

Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій. Зокрема, розкажемо як польський художник Валдемар Рудік за допомогою нескладних матеріалів: картону, мотузок, стрейч–плівки, звичайних дощечок, агроволокна та фарби навчав у Львові юних митців - вихованці Малобілозерської спеціалізованої естетичної школи-інтернату II-III ступенів «Дивосвіт»,відтворювати свої ідеї, погляди, емоції у надзвичайних витворах мистецтва.

А окрім того, подаємо й іншу корисну ужиткову інформацію. Так в рубриці «Освіта» читайте про перші наслідки реформування галузі, про інновації у ЗНО, цікавинки з життя навчальних закладів області.

Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд, фотоконкурс, а також місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, тижневу програму телебачення із супутниковими каналами та ще багато іншої корисної інформації.

Для тих, хто уважно слідкує за нашими публікаціями, у рубриці «Резонанс» розкажемо, чому Віктор Маслій, начальник Служби у справах дітей Більмацької райдержадміністрації,обурився на нашу газету за публікацію у випуску газети від 24 жовтня поточного року статті «Коли служба у справах дітей не має рацію». Нагадаємо, в статті йшлося про конфлікт між службою та багатодітною матір’ю Оленою Синіциною з Більмака, який був вирішений на користь жінки вже у судовому порядку. Втім, історія судом не закінчилася. Що ж на справді було в ситуації з громадянкою Синіциною Оленою Валеріївною та її чотирма малолітніми дітьми? Про це читайте у свіжому випуску газети.



Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.

Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.