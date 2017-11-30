«Пернач» запрошує на побачення

Деталі листопада 30, 2017

Прославлений ансамбль Запорізької поліції «Пернач» запрошує шанувальників народної пісні на благодійний концерті, який відбудеться 10 грудня у Палаці культури «Титан». Початок о 15.00. Вхід вільний.

У програмі прозвучать 27 творів, в їх числі 20 – нові, як авторські, на слова запорізьких авторів Пилипа Юрика, Григорія Вербицького, так і народні - українські, польські, болгарські, білоруські пісні, аранжовані Наталією Костюк та Павлом Налівкіним.