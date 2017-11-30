Thursday, November 30, 2017
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«Пернач» запрошує на побачення

Деталі
листопада 30, 2017

Прославлений  ансамбль Запорізької поліції «Пернач» запрошує шанувальників народної пісні  на благодійний концерті, який відбудеться 10 грудня у Палаці культури «Титан». Початок о 15.00. Вхід вільний.
У програмі прозвучать  27 творів, в їх числі  20 – нові, як авторські, на слова запорізьких авторів Пилипа Юрика, Григорія Вербицького, так і народні - українські, польські, болгарські, білоруські пісні, аранжовані Наталією Костюк та Павлом Налівкіним.

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