Читайте у газеті "Запорізька правда" за 07.12.2017р.

Деталі грудня 06, 2017

Шановні друзі! У четвер, 7 грудня , виходить у світ

свіжий випуск «Запорізької правди», присвячений Дню Збройних сил України, Дню волонтера, що відзначили напередодні, і Дню місцевого самоврядування.

Ми розкажемо вам про колишній добровольчий батальйон – 39-ий батальйон територіальної оборони «Дніпро-2», а нині батальйон охорони 55-ої окремої Запорізької артилерійської бригади, який за мужність і героїзм вороги охрестили «спецназом». Щойно повернувшись на реабілітацію, особовий склад вже готується до виконання нових бойових завдань. Чому фахові військовослужбовці армії російського агресора були певні, що їм протистоять загартовані спецназівці? Про це читайте у «Запорізькій правді». У День волонтера, напередодні Дня ЗСУ представники редакції відвідали військовослужбовців батальйону – передали хлопцям щирі вітання і сердечну вдячність від читачів, а також ліки і листи подяки від студентів ветеринарного факультету Київського національного університету біоресурсів і природокористування України, білизну, пошиту власноруч студентами Запорізького вищого професійного училища моди і стилю із тканини, зібраної працівниками редакції, теплі вовняні шкарпетки, власноруч плетені жінками-патріотками, які працюють на Запорізькому титано-магнієвому комбінаті.



Творчий колектив редакції підготував для вас чимало цікавих і корисних матеріалів.

Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.

Прагнемо спонукати вас до мислення, щоб ви, відкриваючи для себе сторінки правди в історії України, ставали свідомими громадянами.

Коли мова заходить про початок новітньої української армії 6 грудня 1991 року («День Збройних Сил України»), люди з радянською історичною ерудицією люблять іронічно згадувати про 6 грудня 1240-го (взяття Києва Батиєм), кажучи, що це - відзначення поразки. Але сучасний українець має знати, що є ще 6 грудня 1919 року - початок однієї із славетних сторінок української армії - Першого Зимового походу. Замовчувані факти цього історичного періоду читайте у матеріалі історика, керівника військово-історичного клубу «Повстанець» Андрія Мацьківа на сторінках нашої газети.

Крім того, тільки у нашій газеті в рубриці «Справи небайдужих» ви дізнаєтесь про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окриляють.

Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій. Зокрема, саме з нашої публікації ви дізнаєтесь, чому традиційна українська лялька-мотанка вважається дзеркалом жіночої душі і оберегом для сильних чоловіків. Психолог із Запоріжжя Олена Назаренко розгадала секрет ляльок-мотанок і успішно використовує цей древній символ як терапію. Більше того, вони не просто стали частиною її життя, а наповнили її до країв. Іноді Олені навіть здається, що не вона знайшла мотанку, а мотанка її. Про секрети жіночої душі, біль і шляхи його подолання, а також про примноження радості читайте у розмові із пані Оленою на шпальтах «Запорізької правди».

А окрім того, подаємо й іншу корисну ужиткову інформацію. Так в рубриці «Соціальний ракурс» читайте ТОП-3 змін у законодавстві про пільги для учасників АТО, на що вистачить підвищеного з 1 грудня поточного, року прожиткового мінімуму, які зміни на нас чекають у 2018 -му стосовно добровільного страхування в рамках пенсійної реформи.

Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд, фотоконкурс, а також місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, тижневу програму телебачення із супутниковими каналами та ще багато іншої корисної інформації.

Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.

Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.