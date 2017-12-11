Деталі грудня 11, 2017

Запрошуємо Вас прийняти участь та відвідати Різдвяну Ярмарку!

Яка відбудеться 26 грудня о 16:00

на центральній площі міста Молочанськ поблизу міького будинку культури відбудеться Різдвяний ярмарок. Тут буде чимало смаколиків, а також тематичної сувенірної продукції, ялинкових прикрас, новорічних аксесуарів та елементів декору, унікальних речей для подарунків близьким, Відвідувачів чекає казкова атмосфера та чудовий настрій: святкова ялинка, Дід Мороз та Снігуронька, зимові ігри та розваги, концертна програма.