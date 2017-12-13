неПроГАВ: Новорічні пригоди! Cвяткова шоу-програма

Запрошуємо всіх, хто з нетерпінням чекає на дива і веселі НОВОРІЧНІ ПРИГОДИ у концертний зал імені М. І. Глінки!
Драйвова музика, веселі пісні, запальні танці, цікаві конкурси, ігри-забави!
У фантастичні пригоди запрошують:
Дід Мороз, Снігуронька, Ельза, Олаф, Маша та Ведмідь!
Символ наступаючого 2018 року - кмітливий та веселий пес Агент Rex допоможе малятам не потрапити під дію злих чар Атаманши, перемогти лихих розбійників
й повернути свято Нового року!
Всіх без винятку порадують
спецефекти величезного світлодіодного екрану,
дивовижні перетворення, сюрпризи, ілюзії, яскраві декорації.
Справжня красуня-Ялинка,
ростові ляльки, інтер-активні ігри!
А на згадку про чарівне свято
ФОТО З УЛЮБЛЕНИМИ КАЗКОВИМИ ГЕРОЯМИ!
Хочете потрапити у НОВОРІЧНІ ПРИГОДИ?
Тоді, неПроГАВ святкову шоу-програму!
2017 рік
23 грудня (субота) 11.00, 14.00
24 грудня (неділя) 11.00, 14.00
25 грудня (понеділок) 11.00, 14.00
26 грудня (вівторок) 11.00, 14.00
27 грудня (середа) 14.00
2018 рік
2 січня (вівторок) 11.00, 14.00
3 січня (середа) 11.00, 14.00
4 січня (четвер) 11.00, 14.00
5 січня (п'ятниця) 11.00, 14.00
6 січня (субота) 10.00, 13.00
7 січня (неділя) 12.00
8 січня (понеділок) 12.00
Ціна квитка 70-90 грн.
Для колективних заявок знижки гарантовано!
Чекаємо на вас!
Швидко, легко й безкоштовно
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