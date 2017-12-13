Wednesday, December 13, 2017
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неПроГАВ: Новорічні пригоди! Cвяткова шоу-програма

Деталі
грудня 13, 2017

Запрошуємо всіх, хто з нетерпінням чекає на дива і веселі НОВОРІЧНІ ПРИГОДИ у концертний зал імені М. І. Глінки!

Драйвова музика, веселі пісні, запальні танці, цікаві конкурси, ігри-забави!
 
У фантастичні пригоди запрошують:
Дід Мороз, Снігуронька, Ельза, Олаф, Маша та Ведмідь!
 
Символ наступаючого 2018 року - кмітливий та веселий пес Агент Rex допоможе малятам не потрапити під дію злих чар Атаманши, перемогти лихих розбійників
й повернути свято Нового року!

 

Всіх без винятку порадують
спецефекти величезного світлодіодного екрану,

 дивовижні перетворення, сюрпризи, ілюзії, яскраві декорації.

Справжня красуня-Ялинка,
ростові ляльки, інтер-активні ігри!

А на згадку про чарівне свято
ФОТО З УЛЮБЛЕНИМИ КАЗКОВИМИ ГЕРОЯМИ!

Хочете потрапити у НОВОРІЧНІ ПРИГОДИ?
Тоді, неПроГАВ святкову шоу-програму!

2017 рік
23 грудня (субота)         11.00, 14.00
24 грудня (неділя)         11.00, 14.00
25 грудня (понеділок)   11.00, 14.00
26 грудня (вівторок)     11.00, 14.00
27 грудня (середа)         14.00

2018 рік
2 січня (вівторок)         11.00, 14.00
3 січня (середа)            11.00, 14.00
4 січня (четвер)             11.00, 14.00
5 січня (п'ятниця)         11.00, 14.00
6 січня (субота)             10.00, 13.00
7 січня (неділя)             12.00
8 січня (понеділок)       12.00

Ціна квитка 70-90 грн.

Для колективних заявок знижки гарантовано!
Чекаємо на вас!

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