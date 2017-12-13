неПроГАВ: Новорічні пригоди! Cвяткова шоу-програма

Деталі грудня 13, 2017

Запрошуємо всіх, хто з нетерпінням чекає на дива і веселі НОВОРІЧНІ ПРИГОДИ у концертний зал імені М. І. Глінки!

Драйвова музика, веселі пісні, запальні танці, цікаві конкурси, ігри-забави!



У фантастичні пригоди запрошують:

Дід Мороз, Снігуронька, Ельза, Олаф, Маша та Ведмідь!



Символ наступаючого 2018 року - кмітливий та веселий пес Агент Rex допоможе малятам не потрапити під дію злих чар Атаманши, перемогти лихих розбійників

й повернути свято Нового року!

Всіх без винятку порадують

спецефекти величезного світлодіодного екрану,

дивовижні перетворення, сюрпризи, ілюзії, яскраві декорації.

Справжня красуня-Ялинка,

ростові ляльки, інтер-активні ігри!

А на згадку про чарівне свято

ФОТО З УЛЮБЛЕНИМИ КАЗКОВИМИ ГЕРОЯМИ!

Хочете потрапити у НОВОРІЧНІ ПРИГОДИ?

Тоді, неПроГАВ святкову шоу-програму!

2017 рік

23 грудня (субота) 11.00, 14.00

24 грудня (неділя) 11.00, 14.00

25 грудня (понеділок) 11.00, 14.00

26 грудня (вівторок) 11.00, 14.00

27 грудня (середа) 14.00

2018 рік

2 січня (вівторок) 11.00, 14.00

3 січня (середа) 11.00, 14.00

4 січня (четвер) 11.00, 14.00

5 січня (п'ятниця) 11.00, 14.00

6 січня (субота) 10.00, 13.00

7 січня (неділя) 12.00

8 січня (понеділок) 12.00

Ціна квитка 70-90 грн.

Для колективних заявок знижки гарантовано!

Чекаємо на вас!