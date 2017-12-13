Читайте у газеті "Запорізька правда" за 14.12.2017р.

Деталі грудня 13, 2017

Шановні друзі! У четвер, 14, виходить

у світ свіжий випуск «Запорізької правди», присвячений Дню вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Цей день пам'яті в Україні відзначається щорічно 14 грудня у день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. За збігом обставин газета «Запорізька правда» виходить у світ саме у цей день і присвячує темі цілий розворот «Дзвони Чорнобиля». В рубриці «Люди і долі» газета знайомить своїх читачів з видатним спортсменом у пожежно-прикладному спорті Анатолієм Романченком, який став членом збірної з ППС України та Радянського союзу. У 1965 році він здобув звання майстра спорту СРСР. Брав участь у перших та других міжнародних змаганнях з ППС в Югославії. Неодноразовий чемпіон України по висувній драбині та пожежній естафеті. З 1972-го по 1978-й рік Романченко був тренером збірної області з ППС. А коли сталася Чорнобильська трагедія, саме він став у перші лави ліквідаторів її наслідків.

Також саме на шпальтах «Запорізької правди» зацікавлені читачі дізнаються, як поточне осучаснення виплат українським пенсіонерам відбилося на пенсіях строковиків-чорнобильців.

Творчий колектив редакції підготував для вас чимало цікавих і корисних матеріалів. Зокрема, про доцільність і законність використання бюджетних коштів. У Запорізькій області понад 2,2 тисячі підприємств, установ і організацій, що є підконтрольними об’єктами територіального підрозділу Держаудитслужби в Запорізькій області. Тож до начальника управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області Геннадія Владиславовича Ващенка, який побував на прямій телефонній лінії в редакції газети «Запорізька правда», було чимало запитань і від читачів, і від журналістів друкованого видання. Відповіді посадовця зацікавлять не тільки фахівців, але й пересічних громадян, оскільки мова йшла про доцільне використання бюджетних коштів із скарбниці, яку всі ми наповнюємо, сплачуючи податки.

Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.

У нинішньому випуску хочемо привернути увагу наших читачів до проблеми захисту навколишнього природного середовища, але з дещо незвичним фокусуванням – «ЛЮДИ – ВІДХОДИ: ХТО КОГО?». Мова про соціальну психологію – готовність населення, котре опинилося у зоні ризику «окурювання» згубним смогом, дружно й рішуче виступити на захист власних інтересів, вирішуючи деякі з завдань власними зусиллями. Одне з цих завдань – «дотиснути» владу у питанні будівництва сміттпереробного заводу, друге - подолати природоохоронне нехлюйство у побуті і впровадити практику розділення побутового сміття, щоб весь мотлох одразу, без «пересадок» на сміттєзвалищах спрямовувався на сміттєпереробні заводи, які працюють за безперервним циклом, продукуючи вторинно використовувану сировину – опалювальний газ, папір, картон, різноманітні наповнювачі, пластикову стружку тощо.

Прагнемо також спонукати вас до мислення, щоб ви, відкриваючи для себе сторінки правди в історії України, ставали свідомими громадянами.

І у нинішньому випуску ми познайомимо вас із долею членів звичайної запорізької родини, але в контексті історичного ракурсу. Тож як історичні події відбилися на житті звичайних запоріжців, читайте на шпальтах нашої газети.

Крім того, тільки у нашій газеті в рубриці «Справи небайдужих» ви дізнаєтесь про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окриляють.

Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій. Зокрема, розкажемо, що сталося із пам’ятником Джону Леннону із легендарних «Бітлз», який подарував Запоріжжю відомий меценат і бізнесмен Дмитро Зусманович.

А окрім того, подаємо й іншу корисну ужиткову інформацію. Пора б уже задуматися, де провести ніч з 31 грудня на 14 січня. Бо свято наближається. Адже Святий Миколай вже збирає свою торбину із подарунками для слухняних дітлахів, потім Різдво, за ним – новорічні гуляння, слідом - ще одне Різдво, невдовзі - «старий» Новий рік. Як гідно відсвяткувати і вижити у цьому нескінченному потоці невгамовних веселощів, рясних застіль і понадмірних витрат? Цілком слушні поради з підготовки до найочікуваніших і найулюбленіших зимових свят читайте у газеті «Запорізька правда».

Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд, фотоконкурс, а також місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, тижневу програму телебачення із супутниковими каналами та ще багато іншої корисної інформації.

Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.

Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.