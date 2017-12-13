Wednesday, December 13, 2017
    .
    • .

Читайте у газеті "Запорізька правда" за 14.12.2017р.

Деталі
грудня 13, 2017

Шановні друзі! У четвер, 14, виходить

у світ свіжий випуск  «Запорізької правди», присвячений Дню  вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.  Цей  день пам'яті в Україні  відзначається щорічно 14 грудня у день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. За збігом обставин газета «Запорізька правда» виходить у світ саме у  цей день і присвячує темі цілий розворот «Дзвони Чорнобиля». В рубриці «Люди і долі» газета знайомить своїх читачів з видатним спортсменом  у  пожежно-прикладному спорті Анатолієм Романченком, який  став членом збірної з ППС України та Радянського союзу. У 1965 році він здобув звання майстра спорту СРСР. Брав участь у перших та других міжнародних змаганнях з ППС в Югославії. Неодноразовий чемпіон України по висувній драбині та пожежній естафеті. З 1972-го по 1978-й рік Романченко був тренером збірної області з ППС.  А коли сталася Чорнобильська трагедія, саме він став  у перші лави ліквідаторів її наслідків.
Також саме на шпальтах «Запорізької правди» зацікавлені читачі дізнаються,  як поточне осучаснення виплат українським пенсіонерам відбилося на пенсіях строковиків-чорнобильців.

 

Творчий колектив редакції  підготував для вас чимало цікавих і корисних  матеріалів. Зокрема, про доцільність і законність використання бюджетних коштів. У Запорізькій області понад 2,2 тисячі підприємств, установ і організацій, що  є підконтрольними об’єктами територіального підрозділу Держаудитслужби в Запорізькій області. Тож до начальника управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області Геннадія Владиславовича  Ващенка, який побував на прямій телефонній лінії в редакції газети «Запорізька правда», було чимало запитань і від читачів, і від журналістів друкованого видання.   Відповіді посадовця зацікавлять не тільки фахівців, але й пересічних громадян, оскільки мова йшла про  доцільне використання  бюджетних коштів із скарбниці, яку всі ми наповнюємо, сплачуючи податки.

Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та  подій, що мають місце або  відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та  могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими,  були підготовлені  до зустрічі  із  всілякими явищами  у повному їх розмаїтті.
     У нинішньому випуску хочемо привернути увагу наших читачів до проблеми захисту навколишнього природного середовища, але з дещо незвичним фокусуванням – «ЛЮДИ – ВІДХОДИ: ХТО КОГО?». Мова про соціальну психологію – готовність населення, котре опинилося у зоні ризику «окурювання» згубним смогом, дружно й рішуче виступити на захист власних інтересів, вирішуючи  деякі з  завдань власними зусиллями. Одне з цих завдань  – «дотиснути» владу у питанні будівництва сміттпереробного заводу,  друге -   подолати  природоохоронне нехлюйство у побуті і впровадити практику  розділення побутового сміття, щоб  весь мотлох одразу, без «пересадок»  на сміттєзвалищах спрямовувався на сміттєпереробні заводи, які працюють за безперервним циклом, продукуючи вторинно використовувану сировину – опалювальний газ, папір, картон, різноманітні наповнювачі, пластикову стружку тощо.

Прагнемо також  спонукати вас до мислення, щоб ви,  відкриваючи для себе сторінки правди в  історії України, ставали свідомими громадянами.  
І у нинішньому випуску ми познайомимо вас із долею  членів звичайної запорізької родини, але в контексті історичного ракурсу. Тож як історичні події відбилися на житті звичайних  запоріжців, читайте на шпальтах  нашої газети.
Крім того, тільки у нашій газеті  в рубриці «Справи небайдужих»  ви дізнаєтесь про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окриляють.
Також не забуваємо порадувати, а  деколи і здивувати вас розмаїттям  сенсацій.  Зокрема, розкажемо, що сталося із  пам’ятником Джону Леннону із легендарних «Бітлз», який подарував Запоріжжю відомий меценат і бізнесмен Дмитро Зусманович.
А окрім того, подаємо й іншу  корисну ужиткову інформацію.  Пора б уже задуматися, де провести ніч з 31 грудня на 14 січня. Бо свято наближається. Адже   Святий Миколай вже збирає свою торбину із подарунками для слухняних дітлахів, потім Різдво, за ним – новорічні гуляння, слідом - ще одне Різдво, невдовзі  - «старий» Новий рік. Як  гідно відсвяткувати і вижити  у цьому нескінченному потоці невгамовних веселощів,  рясних застіль і понадмірних витрат? Цілком слушні поради з підготовки до найочікуваніших і найулюбленіших зимових свят читайте у газеті «Запорізька правда».

Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва,  цікавий кросворд, фотоконкурс,  а також місячний календар, гороскоп, прогноз погоди,  тижневу програму  телебачення із супутниковими каналами та ще багато іншої корисної інформації.

Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату  у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або  061-787-54-21(робочі дні)  у робочий час.

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large100

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 



 

С наступающим 2017 03 12 01

kot

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

Создание сайтов DNL-студия
©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info 

 