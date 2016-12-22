Бердянський район: вогнеборці ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

Деталі грудня 22, 2016

20 грудня о 23:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Франко, с. Успенівка, Бердянського р-н виникла пожежа.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на території приватного домоволодіння горить дах на площі 80 кв.м.

О 23:55 вогнеборці локалізували загоряння, а о 02:00 повністю ліквідували, після чого провели пролив конструкцій для запобігання повторного виникнення пожежі.

Причина пожежі та збиток встановлюються. Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки, 4 вогнеборця. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Запорізькій області.