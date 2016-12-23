Діти малюють красу Божого світу

Деталі грудня 23, 2016

В приміщенні Обласного художнього музею відкрилася підсумкова виставка обласного конкурсу дитячого малюнка «Краса Божого світу».

Організатори цього творчого огляду, який проходить з 2013 року - Кафедра теорії та методики виховання Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та кафедра богослов’я та гуманітарних дисциплін Класичного приватного університету. Спонсорами конкурсу є Запорізька єпархія Української православної церкви та Всеукраїнський благодійний фонд «Східноєвропейська місія».

Цього року обласний конкурс дитячого малюнка «Краса божого світу» зібрав роботи більше 200 дітей від 4 до 17 років, учнів загальноосвітніх шкіл, вихованців художніх студій та недільних шкіл із Запоріжжя, Мелітополя, Бердянська, Остриківки. Серед улюблених дитячих сюжетів, представлених на малюнках – сім’я, друзі, казки, свята, дива, біблійні сюжети, природа, козацтво, Україна.

Кожен учасник конкурсу отримав диплом, а під час відкриття виставки відбудеться переможців нагородили грамотами та подарунками. Для всіх, хто завітав на виставку, невеликий концерт підготували вихованці Запорізького православного дитячого будинку „Надія”.

Результати конкурсу та віртуальна виставка дитячих малюнків будуть розміщені на порталі для педагогів області «ЗапоВікі».