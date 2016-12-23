Відкрилася унікальна експозиція чотирьох Січей

Деталі грудня 23, 2016

В Історико-культурному комплексі «Запорозька Січ» Національного заповідника «Хортиця» відкрилася нова експозиція «Часи козацькі - Січі Запорізькі».

На унікальній виставці, яка розмістилася в одному з куренів, можна побачити одразу чотири січі. Тут в оригінальній формі оформлено артефакти чотирьох Запорозькіх Січей - Хортицької, Чортомлицької, Кам'янської і Нової (Підпільненської). Експозиційний проект Національного заповідника «Хортиця» здійснено вперше в Україні в таких масштабах. Про це повідомляє Управління у справах преси та інформації.

Історія кожної зі знакових Запорізьких Січей демонструється через персоналії знаменитих кошових отаманів різних епох розвитку Запорізької Січі: Дмитра Вишневецького, Івана Сірка, Костя Гордієнка та Петра Калнишевського. Серед експонатів - унікальні козацькі шаблі, татарські ятагани, пістолі, інша зброя, прапори, монети і предмети побуту, церковного вжитку. Унікальність експозиції – в образному підході до зображення подій тих часів. Так, отамана Івана Сірка представлено в образі вовка, в експозиції задіяні живі козаки. Зброя, кераміка, клейноди розташовані так, що глядачі ніби стають дійовими особами історичних подій. Наприклад, можна представити шахову партію з експонатів. Дзеркальні панно із зображенням козаків розташовано таким чином, що відвідувач опиняється в оточенні козаків різних періодів, століть і професій.

Експонати для виставки обрано з власних фондів Національного заповідника «Хортиця», Дніпропетровського національного історичного музею ім. Яворницького та Нікопольського державного краєзнавчого музею.