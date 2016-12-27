На Хортиці відбулась акція з підгодівлі птахів

Деталі грудня 27, 2016

На острові Хортиця небайдужі запоріжці на чолі з Олесею Кулик провели акцію з підгодівлі диких птахів заповідника. В акції взяли участь понад 15 осіб, наймолодшому помічникові було всього 7 місяців! В ході годування учасники дізналися про методи підгодівлі, навчилися робити годівниці для птахів з підручних матеріалів і отримали інформацію про те, чим можна, а чим не можна підгодовувати диких птахів. Всього в ході акції були розвішені і наповнені годівниці на відстані 7 кілометрів вздовж північно-західного узбережжя Хортиці.