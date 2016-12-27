Новорічне містечко Дніпрорудне...

Деталі грудня 27, 2016

Торік Запорізький залізорудний комбінат у центрі Дніпрорудного вперше відкрив біля Пам'ятника першій руді новорічне містечко з красунею-ялинкою, який викликав справжній фурор серед городян і став чудовим подарунком для місцевої дітвори. Нині ж своє новорічне містечко підприємство доповнило численними ігровими конструкціями, зробленими з любов'ю працівниками ПАТ «ЗЗРК». У день його офіційного відкриття тут яблуку ніде було впасти. Привітали всіх із новорічними святами представники трудового колективу підприємства на чолі з головою правління Михайлом Короленком, а також міський голова Юрій Коробов і глава Василівської районного ради Денис Калінін. Родзинкою святкового дійства став танцювальний флешмоб , підготовлений учнями місцевих навчальних закладів. Солодку нотку в мелодію свята додали працівники цеху харчування ЗЗРК, які пригощали малюків шоколадом.