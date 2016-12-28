Рятувальники провели прес-тур у рамках акції «Зустрінемо Новий рік безпечно!», аби рік червоного півня приніс тільки добро та тепло у домівки

Деталі грудня 28, 2016

Новорічні та Різдвяні свята завжди асоціюються з ялинкою, прикрасами, а також хлопавками, бенгальськими вогнями, феєрверками, салютами, петардами. Але, не кожен знає, яку велику небезпеку несуть в собі «святкові іграшки». Більшість надзвичайних ситуацій виникає в період підготовки та проведення таких святкувань. Рятувальники добре знають, як свято може перетворитися на трагедію. І щоб не затьмарювати Новий рік та Різдво потрібно до них ретельно готуватися.

З метою запобігання виникненню надзвичайних подій у період святкування Нового року та Різдва Христова, травмуванню та загибелі людей, співробітники ГУ ДСНС України у Запорізькій області провели масштабну інформаційно-просвітницьку роботу з журналістами, для масового донесення до населення необхідних знань та навичок з основ безпеки життєдіяльності, які допоможуть уникнути трагедії.

Так, сьогодні, 26 грудня, спеціалісти облДСНС спільно з фахівцями вибухотехнічного відділу ГУ Національної поліції у Запорізькій області, командою професійних піротехніків Театру вогнів «Юрак», робітники Запорізького лісомисливського господарства та представниками ЗМІ провели виїзний прес-тур.

Першим майданчиком стало вже традиційне для рятувальників спалювання ялинки. Неправильно облаштована та прикрашена «лісова красуня» спалахнула, немов порох від найменшої іскри, адже рятувальники показово «прикрасили» ялинку іграшками, які не повинні бути на ялинці. Спеціалісти ГУ ДСНС України у Запорізькій області зазначили, що причиною загоряння може стати і несертифікована гірлянда, і близько розташовані електроприлади, і іскра від свічки, бенгальського вогню чи іншого піротехнічного виробу. Рятувальники, які прибули на місце умовної події, швидко ліквідували пожежу, проте шкода та збитки від досить недовгого горіння у реальній обстановці були би непоправні.

Як зазначила т.в.о начальника сектору зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Запорізькій області капітан служби цивільного захисту Юлія Цівірко: «Сьогодні ми створили умови, максимально наближені до реальних, аби показати, що може трапитись, якщо не дотримуватись правил безпеки під час святкувань. Навіть найменше порушення може спровокувати виникнення пожежі квартирі, а святкова ялинка може перетворитись на осередок загоряння. Особливу увагу необхідно приділити правилам безпеки при використанні піротехнічних засобів і ні в якому разі не допускати до запуску феєрверків дітей. Сьогодні ви побачили, якими можуть бути наслідки для людини, якщо вона знехтує правилами безпеки. Рятувальники вкотре звертають увагу громадян на необхідність дотримання правил безпеки життєдіяльності у період зимових свят. І в свою чергу бажаємо вам веселої, а головне, безпечної новорічної забави. Нехай вогонь несе в ваші домівки тільки тепло, комфорт та благополуччя», – звернулась з побажаннями Юлія Василівна.

Вже потім перед учасниками заходу виступили фахівці-вибухотехніки. Вони розповіли про реальні загрози від «небезпечних іграшок»та наголосили на проблемі неконтрольованого вивозу вибухівки з зони проведення АТО.

На третьому майданчику вибухотехніки та піротехніки «Юрак» показали, що може трапитись, якщо нехтувати елементарними правилами використання піротехнічних виробів. Для цього створили реальну ситуацію, що може статись з будь-ким. Фахівці продемонстрували, як діє прострочена, несертифікована піротехніка, яка, до того ж, зберігалася у неналежних умовах. Вони провели кілька показових вибухів, в результаті яких піротехніка спрацьовувала зовсім не так, як була повинна. Петарди та свічки розліталися на велику відстань та детонували раніше вказаного на етикетці часу.

А щоб штучно створені «трагедії» не виникли у реальному житті, директор Театру вогнів«Юрак» Юрій Рянічев нагадав всім присутнім правила безпеки при використанні піротехнічних виробів. «На багатьох подібних виробах вказані вікові обмеження. Перед покупкою обов'язково перевірте дату виготовлення виробу, чи не пошкоджена упаковка або сам виріб. Піротехніку не можна зберігати біля опалювальних приладів. Ні в якому разі не розбирайте їх та не піддавайте механічним впливам. Пам’ятайте, що запуск петард, феєрверків, ракет забороняється проводити всередині приміщення, з балконів та поблизу житлових, господарських будівель або насаджень, відстань повинна сягати не менше 50 м. Не дозволяйте дітям самостійно запускати феєрверки, а самі під час запуску намагайтесь знаходитись на безпечній відстані», – застеріг Юрій Володимирович.