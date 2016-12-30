Friday, December 30, 2016
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Многая літа!

Деталі
грудня 30, 2016

22 грудня мешканка Бердянська Дар’я Авдєєва святкує 102-й день народження. Довгожителька має статус члена сім'ї померлого ветерана війни. Була одружена двічі. Перший чоловік помер під час війни. Другий помер багато років тому, пройшов війну, отримав статус інваліда війни першої групи. Жінка народила трьох дітей: двох дочок і сина. На сьогоднішній день живий тільки син, який із родиною мешкає в Бердянську. Крім того, у іменинниці троє онуків і троє правнуків.

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