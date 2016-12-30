Дружини з охорони ялинок на варті!

Деталі грудня 30, 2016

На період роботи ялинкових базарів у Запоріжжі та області організовані спеціальні контролюючі штаби. Завданням представників цих штабів стане контроль за збереженням природи і перешкоджання незаконній вирубці дерев. У прес-службі ЗОДА повідомили, що до складу так званих дружин з охорони ялинок увійшли представники держліспідприємств, правоохоронці, екологи та співробітники департаменту екології ОДА. Групи будуть збирати дані про кількість заготовлених, реалізованих дерев і гілок і про незаконну вирубку дерев. Звіти надаватимуться щодня.