Thursday, January 05, 2017
    .
    • .

Визначено «Комунальне підприємство року - 2016»

Деталі
грудня 31, 2016

За результатами Національного бізнес-рейтингу в Україні комунальне підприємство «Запорізький обласний центр охорони праці» Запорізької обласної ради у 2016 році здобуло золото рейтингів серед суб’єктів малого підприємництва (КВЕД 85.32 «Професійно-технічна освіта») та господарювання України у номінаціях «Фінансові показники успішної діяльності», «Результативність та рентабельність».
Керівник підприємства Римма Геворкян нагороджена персональним орденом «Гордість країни» за значний особистий вклад і високий професіоналізм на шляху досягнення підприємством звання «Комунальне підприємство року 2016», Національним сертифікатом «Керівник року 2016». Персональним орденом «Визнання Вітчизни» за високі показники роботи санітарної лабораторії центру, особистий вклад в розвиток підприємства нагороджений завідувач лабораторії Анатолій Матвієнко.
Колектив підприємства, яке надає комплекс послуг з охорони праці, творчо підходить до організації роботи з охорони праці, формує у слухачів державну позицію до питань з охорони праці заради досягнення мети – попередження виробничого травматизму, професійних захворювань на виробництві, привітав перший заступник голови Запорізької обласної ради Єгор Семенков.
-Комунальне підприємство «Запорізький обласний центр охорони праці» Запорізької обласної ради є прикладом ефективного використання провідного потенціалу, працює для запорізької громади і на користь запорізькій громаді, постійно нарощуючи кількість слухачів і забезпечуючи високий рівень послуг. Запорізька облрада високо цінує здобутки колективу і сподівається на подальший розвиток цього напрямку, - сказав Єгор Семенков.
Серед перспективних завдань на наступний рік перший заступник голови Запорізької облради назвав необхідність відновлення системи опалення та енергомодернізації будівлі центру.
Нагадаємо, протягом всієї діяльності підприємство працює на повному госпрозрахунку. Створений із чистого аркуша, Центр вирішує питання, пов’язані з технічним розвитком, експлуатацією займаних площ.

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large46

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 