Деталі грудня 31, 2016

За результатами Національного бізнес-рейтингу в Україні комунальне підприємство «Запорізький обласний центр охорони праці» Запорізької обласної ради у 2016 році здобуло золото рейтингів серед суб’єктів малого підприємництва (КВЕД 85.32 «Професійно-технічна освіта») та господарювання України у номінаціях «Фінансові показники успішної діяльності», «Результативність та рентабельність».

Керівник підприємства Римма Геворкян нагороджена персональним орденом «Гордість країни» за значний особистий вклад і високий професіоналізм на шляху досягнення підприємством звання «Комунальне підприємство року 2016», Національним сертифікатом «Керівник року 2016». Персональним орденом «Визнання Вітчизни» за високі показники роботи санітарної лабораторії центру, особистий вклад в розвиток підприємства нагороджений завідувач лабораторії Анатолій Матвієнко.

Колектив підприємства, яке надає комплекс послуг з охорони праці, творчо підходить до організації роботи з охорони праці, формує у слухачів державну позицію до питань з охорони праці заради досягнення мети – попередження виробничого травматизму, професійних захворювань на виробництві, привітав перший заступник голови Запорізької обласної ради Єгор Семенков.

-Комунальне підприємство «Запорізький обласний центр охорони праці» Запорізької обласної ради є прикладом ефективного використання провідного потенціалу, працює для запорізької громади і на користь запорізькій громаді, постійно нарощуючи кількість слухачів і забезпечуючи високий рівень послуг. Запорізька облрада високо цінує здобутки колективу і сподівається на подальший розвиток цього напрямку, - сказав Єгор Семенков.

Серед перспективних завдань на наступний рік перший заступник голови Запорізької облради назвав необхідність відновлення системи опалення та енергомодернізації будівлі центру.

Нагадаємо, протягом всієї діяльності підприємство працює на повному госпрозрахунку. Створений із чистого аркуша, Центр вирішує питання, пов’язані з технічним розвитком, експлуатацією займаних площ.