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Свято з вогнем на честь Хануки

Деталі
грудня 29, 2016

29 грудня у запорізькій синагозі «Гіймат Роза» єврейська громада міста провела святкування Хануки (загалом же свято почалося ще в неділю, 25 грудня). Із синагоги свято перемістилося на площу Фестивальну, де відбулося урочисте запалення свічок встановленої тут менори. Головний рабин Запорізького регіону Нохум Ерентрой у своєму виступі нагадав про невгасимий вогонь духовного сяйва.
Свято проходило весело, із вікторинами, сюрпризами, жвавими хороводами. Було багато вогню - фаєр-шоу, феєрверк, запалені літери, що склали слово „Ханука”.
Нагадаємо, що минулого року свято Хануки також проходило на центральній площі Фестивальній.
Загалом у Запоріжжі на честь святкуванням Хануки в трьох місцях було встановлено святкові менори. Це площа Фестивальна, Набережна магістраль біля ЦПКіВ «Дубовий гай» та на перехресті вулиць Запорізької та Набережної. Дві останні менори будуть світити до 2 січня.

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