Friday, January 06, 2017
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Бійці ДСНС ліквідували пожежу на олійниці

Деталі
січня 06, 2017

2 січня о 15:14 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася на приватній олійниці по вул. Комсомольській в с. Мар’ївка Запорізького району. За підвищеним номером виклику виїхало 6 одиниць техніки та 20 чоловік особового складу. Прибувши на місце події, рятувальники з’ясували, що в приміщені для зберігання первинного матеріалу горіло насіння соняшника на загальній площі 40 кв.м. Конструктивні елементи будівлі ускладнювали гасіння та ліквідацію наслідків пожежі. Завдяки правильно обраному вирішальному напрямку та оперативним діям підрозділів ДСНС вдалося вчасно загасити займання та врятувати від вогню 350 т насіння соняшника.
Внаслідок пожежі травмувалося двоє співробітників олійниці – 40-річний та 53-річний чоловіки. Постраждалих каретою швидкої допомоги госпіталізували до опікового відділення 5-ї міської лікарні.
Вже о 16:50 рятувальники локалізували пожежу, а о 17:25 повністю ліквідували горіння.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

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