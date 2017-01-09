Запорізька область: на пожежі загинув господар

Деталі січня 09, 2017

5 січня о 17:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від чергового Бердянського відділу Національної поліції про те, що по вулиці Толстого в м. Бердянськ виникла пожежа.



В житловій кімнаті горів матрац та постільна білизна на загальній площі 4 кв.м. На місці пожежі загинув 46-річний власник будинку (інвалід 3 групи). Пожежа самоліквідувалась.

Підрозділи ГУ ДСНС на ліквідацію не залучались. Причина пожежі та її збиток встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням проявляти особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового та пічного опалення, а також електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності. Пам'ятайте: несправне пічне опалення, використання саморобних електрообігрівачів, порушення правил експлуатації газового обладнання, паління у ліжку в нетверезому стані – основні причини пожеж та загибелі людей на них.