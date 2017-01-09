Monday, January 09, 2017
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Внаслідок пожежі загинув 88-річний чоловік

Деталі
січня 09, 2017

5 січня о 16:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що по вул. Тичини Дніпровського району у м. Запоріжжя сталася пожежа.


Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в житловій кімнаті приватного житлового будинку горять домашні речі та меблі на загальній площі 30 кв. м.
Внаслідок пожежі загинув 88-річний чоловік. Рятувальники локалізували пожежу, а о– повністю ліквідували. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування. Від ГУ ДСНС залучалося 4 одиниці техніки та 16 вогнеборців. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Запорізькій області .
Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням проявляти особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового та пічного опалення, а також електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності. Пам'ятайте: несправне пічне опалення, використання саморобних електрообігрівачів, порушення правил експлуатації газового обладнання, паління у ліжку в нетверезому стані – основні причини пожеж та загибелі людей на них.

 

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