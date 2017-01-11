У Дніпрорудному відбулось освячення поклінного хреста

Деталі січня 11, 2017

Напередодні Різдва церемонію урочистого освячення поклінного хреста при в'їзді в Дніпрорудне на перехресті доріг на Веселе та Енергодар провело місцеве духовенство на чолі з єпископом Бердянським і Приморським Ефремом. У заході взяли участь представники трудового колективу Запорізького залізорудного комбінату і жителі міста. Владика Єфрем виконав ще одну почесну місію - вручив церковні нагороди представникам комбінату і міста. Зокрема, грамотою та орденом святого рівноапостольного князя Володимира I ступеня нагороджений голова правління - генеральний директор ПрАТ «ЗЗРК» Михайло Короленко.