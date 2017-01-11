У Мелітополі вирішили створити муніципальну поліцію

Деталі січня 11, 2017

У Мелітопольському виконкомі вирішили створити свою муніципальну поліцію, щоб не платити нечувані суми з бюджету держохороні (ДСО). Боротися зі стихійною торгівлею, тими, хто влаштовує несанкціоновані звалища, «чорними» рубачами дерев в посадках і скверах виконком має намір своїми силами. Дешевше та ефективніше буде збільшити штат відділу благоустрою та екології, створивши свою муніципальну поліцію, вважають чиновники. На роботу в відділ вже підшукують співробітників з колишніх поліцейських, військових або учасників АТО.