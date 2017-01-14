Оштрафувано ТОВ «Азов Хаус» і ТОВ «Торговий дім Агрінол» загалом на 1 мільйон 88 тисяч гривень

Деталі січня 14, 2017

ТОВ «Азов Хаус» і ТОВ «Торговий дім Агрінол» погодили свої пропозиції конкурсних торгів під час участі у восьми процедурах закупівлі олив мастильних та продуктів нафтоперероблення рідких, зокрема мастил, керосину, технологічних речовин, проведених різними замовниками - ПАТ «ДТЕК Західенерго», ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ДП «НАЕК «Енергоатом», ПАТ «Миколаївобленерго», ДП «Укравтогаз» у 2012-2013 роках.

Відділенням в ході розгляду справи було встановлено:

-взаємозв’язок між підприємствами, зокрема через спільного засновника;

-наявність сталих господарських відносин, зокрема надання ТОВ «ТД Агрінол» значних безпроцентних зворотних позик ТОВ «Азов Хаус»;

-використання у період проведення торгів одного і того ж телефонного номеру та приміщень за однією адресою;

-системну синхронну поведінку та одночасність дій під час оформлення цінових пропозицій, подання пропозицій конкурсних торгів, оплати комісій за видачу банківських гарантій, отримання довідок, подання заяв та запитів;

-копіювання поведінки один одного при формуванні цінових пропозицій;

-відсутність представників ТОВ «Азов Хаус» при розкритті пропозицій конкурсних торгів та надання повноважень представляти його інтереси при розкритті пропозицій представнику ТОВ «ТД Агрінол».

Крім цього, вищезазначені товариства вже були притягнуті до відповідальності у вигляді накладення штрафу за вчинення аналогічного порушення, тобто в діях ТОВ «ТД Агрінол» та ТОВ «Азов Хаус» спостерігається системний характер щодо узгодженої участі в торгах.

Встановлені у справі обставини свідчать про те, що в процесі підготовки та участі у торгах 1-8 ТОВ «Азов Хаус» і ТОВ «Торговий дім Агрінол» діяли не самостійно, а узгоджували свої дії, внаслідок чого конкуренцію між ними було усунуто. Учасники торгів не забезпечували між собою добросовісну конкуренцію шляхом надання найбільш економічно вигідної пропозиції.

Погодження поведінки при формуванні своїх конкурентних пропозицій ТОВ «ТД Агрінол» та ТОВ «Азов Хаус» у торгах 1-8 призвело до заміни конкуренції на координацію поведінки зазначених учасників з метою створення видимості конкуренції в межах торгів, що в свою чергу призвело до спотворення їх результатів.