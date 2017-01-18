Нацгвардійці подарували Запоріжжю прекрасний концерт

Деталі січня 18, 2017

На Фестивальній площі у Запоріжжі прекрасну шоупрограму подарував всім учасникам свята Маланки та Василя оркестр 9-го полку оперативного призначення НГУ. Військові оркестранти порадував жителів і гостей обласного центру своїми яскравими музичними композиціями. В ході концертної програми нацгвардійці також агітували чоловіків вступати до лав захисників Вітчизни – йти на військову службу за контрактом. Бійці роздали близько 300 інформаційних листівок та відповіли на усі питання, які цікавили громадян. По завершенню виступу на площі оркестранти повернулися до розташування частини і влаштували театралізоване привітання для своїх колег-військовослужбовців.