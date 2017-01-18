Назавжди в пам’яті…

Деталі січня 18, 2017

Запорожця Андрія Лободу ми пам’ятатимемо не тільки як соліста групи «Хорта», а й автора неофіційного гімну Запоріжжя. Андрій помер в січні 2015 року від онкологічного захворювання. Як повідомила на своїй сторінці в Facebook його подруга і відома співачка Діана Месс, у Лондоні, у пабі Old Salt Quay на березі Темзи, пройшла зустріч, на якій згадували Андрія і співали під гітару його пісні. За словами Діани (у Запоріжжі відома як Діана Вартанова), під час концерту кожний бажаючий міг придбати збірку поезії Андрія Лободи. Всі виручені кошти будуть передані його батькам для випуску його останнього музичного альбому.