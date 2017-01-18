Екзотичний гумор vs працьовитість!

Деталі січня 18, 2017

Учасник відомої запорізької команди КВК «Заінька» Руслан Ханумак став одним з ведучих нового тревел-шоу на телеканалі ICTV - «Особливості національної роботи».

Незабаром програма вийде на телеекрани. «Найбільш небезпечні і екзотичні роботи південно-східній Азії у виконанні талановитих коміків. Екзотичність, гумор і, звичайно, працьовитість в новому тревел-шоу на ICTV! »- так анонсують це шоу на сайті телеканалу.

Що ж до робіт, які довелося робіт виконувати Ханумаку, то вони дійсно екзотичні - збір слонячих екскрементів, доїння верблюдів, тощо.