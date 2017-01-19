Олена Силакова: «Візьміть відповідальність на себе»

Деталі січня 19, 2017

Започатковуємо нову рубрику про життя і стосунки, і про те, як насправді бути щасливими. Керманич рубрики Олена Силакова, психолог, сексолог, засновник Студії сексуальних практик «Бути разом», запрошує до відвертої розмови.

Роздумуючи над темою «щасливі люди», я вирішила почати з пошуку визначення поняттю «щастя».

І знайшла ось таке: щастя - це стан людини, яке відповідає найбільшій внутрішній задоволеності умовами свого буття, повноті і свідомості життя, здійсненню свого людського призначення.

А ось з поняттям «щаслива людина» - дещо складніше. Однозначного визначення немає, а є кілька версій.

Перша. «Щаслива людина - це, звичайно, людина жива, бадьорий, усміхнена, енергійна, людина, по обличчю якої видно, що у неї все добре».

Друга. «Щаслива людина обов'язково знайома з іншими щасливими людьми. Часто посміхається. Швидко відновлюється. Вміє бачити хороше. Поважає і цінує прості радощі життя. Розуміє цінність вміння віддавати ... » І плюс ще п'ятнадцять характеристик.

Третя. «Поняття «щаслива людина »- дуже широке. Для одних щастя - це коли багато грошей і більше нічого, для інших влада над людьми. Якщо взяти думка людей середнього класу, то можна прямо сказати, що для них щастя - це мати дах над головою, працювати в престижному місці і добре виховати своїх дітей».

Звичайно це не всі варіанти описів щасливих людей. Їх багато саме тому, що стан щастя, тобто задоволеність людини своїм буттям, повнотою життя, здійсненням свого призначення - дуже сильно відрізняються у різних людей.

Для того, щоб зрозуміти, на скільки ми щасливі і благополучні, можна використовувати модель професора психології, відомого фахівця в області нейролінгвістичного програмування С.В. Ковальова.

У цій моделі, названій «Зірка Благополуччя», сфери життя людини умовно розділені на п'ять основних: здоров'я, любов і секс, гроші, робота, взаємовідносини. І рівень щастя, яким володіє конкретна людина в певний момент часу - це досягнення нею (або не досягнення) задовільного рівня життя за всіма п'ятьма сферами її життєдіяльності.

Щоб оцінити свій рівень добробуту, можете задатися питанням:

на скільки балів за 10 бальною шкалою

мене влаштовує моє здоров'я (в тому числі оцініть і фізичне, духовне, психологічне) ...

мені подобаються моя любов, секс ...

влаштовують робота і гроші ...

влаштовують мої взаємини.

Відповіді на ці нескладні питання дадуть оцінку вашої задоволеності справжнім станом. На скільки ви вже зараз благополучні і щасливі? І з якою сферою у вашому житті варто попрацювати, щоб підвищити рівень добробуту в цілому? І якщо якась із них «кульгає» - де ви можете взяти необхідні для змін, поліпшень ресурси? Адже не може бути, щоб все було погано!

Кожна людина може і навіть зобов'язана бути щасливим. На цьому наполягав професор фізики, лауреат Нобелівської премії Лев Ландау, який в 60-х роках минулого століття вивів Формулу щастя. Вона дуже проста: для щастя потрібні робота, любов і спілкування з людьми. Так просто і так очевидно, вірно? І якщо хоча б один компонент цієї формули в вашому житті присутній - ви вже на одну третину щасливі і благополучні.

Ми не завжди можемо вплинути на події зовнішнього світу. Але взяти на себе відповідальність за власне щастя і благополуччя ми не тільки можемо, а й повинні!

Від редакції. Шановні читачі! Чекаємо на ваші запитання та думки, поради і досвід. Найцікавіші і найкорисніші з них ми будемо публікувати і обговорювати на сторінках нашої газети. За потреби, Олена Силакова готова спілкуватися з кожним особисто.