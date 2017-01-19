Деталі січня 19, 2017

Хореограф із Запоріжжя Влад Яма взяв участь у фотосесії глянцевого журналу. Він знявся разом з дружиною Ліліаною для глянцевого чоловічого журналу «XXL» у спецпроекті «Love is…». В рамках цього романтичного спецпроекту відомі пари діляться своїм розуміння любові. Для Влада і Ліліани кохання – це «обніматися кожні 5 хвилин, скучити, не встигнувши попрощатися, а ще, коли їжа смачніша, якщо їсти її разом». Сьогодні наш земляк живе і працює в столиці. Є суддею популярного телепроекту "Танцюють всі".