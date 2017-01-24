Деталі січня 24, 2017

Звертаємо Вашу увагу, що Соціальний бізнес-центр переїхав з приміщення Запорізької обласної наукової бібліотеки і тепер продовжує свою роботу на першому поверсі благодійного фонду «Карітас Запоріжжя» (кабінет №15, вхід зі зворотньої сторони будівлі).

Соціальний бізнес-центр діє в рамках проекту GMFA-3 «Забезпечення основних потреб постраждалих від конфлікту на сході України», та його метою є підтримка тимчасово переміщених осіб та громади Запоріжжя в поновленні або старті свого бізнесу.

В Соціальному бізнес-центрі діє Coworking центр, в межах якого надається можливість вимушеним переселенцям забезпечити свою бізнес-діяльність шляхом використання обладнаного робочого місця (надається на початковому етапі). Також потребуючі зможуть отримати консультації щодо організації своєї бізнес-діяльності:

1) бухгалтерія та зміни у фіскальному законодавстві

(050-304-10-20);

2) юридичні особливості початку та ведення бізнесу в Україні

(050-304-10-18).

Записатися на використання робочого місця можливо за телефонами гарячої лінії «Карітас Запоріжжя»: 050-322-46-00, 097-20-22-098.