Звертаємо Вашу увагу, що Соціальний бізнес-центр переїхав з приміщення Запорізької обласної наукової бібліотеки і тепер продовжує свою роботу на першому поверсі благодійного фонду «Карітас Запоріжжя» (кабінет №15, вхід зі зворотньої сторони будівлі).
Соціальний бізнес-центр діє в рамках проекту GMFA-3 «Забезпечення основних потреб постраждалих від конфлікту на сході України», та його метою є підтримка тимчасово переміщених осіб та громади Запоріжжя в поновленні або старті свого бізнесу.
В Соціальному бізнес-центрі діє Coworking центр, в межах якого надається можливість вимушеним переселенцям забезпечити свою бізнес-діяльність шляхом використання обладнаного робочого місця (надається на початковому етапі). Також потребуючі зможуть отримати консультації щодо організації своєї бізнес-діяльності:
1) бухгалтерія та зміни у фіскальному законодавстві
(050-304-10-20);
2) юридичні особливості початку та ведення бізнесу в Україні
(050-304-10-18).
Записатися на використання робочого місця можливо за телефонами гарячої лінії «Карітас Запоріжжя»: 050-322-46-00, 097-20-22-098.
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